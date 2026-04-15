Η Ουκρανία ανέκτησε τον έλεγχο περίπου 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων του εδάφους της από την Ρωσία τον Μάρτιο, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκιι, αξιοποιώντας τα κέρδη της από τις αρχές του έτους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εντείνει τις επιθετικές τους επιχειρήσεις τις οποίες πραγματοποιούν σχεδόν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου μήκους 1.200 χιλιομέτρων.

Ο Σίρσκιι δήλωσε ότι η περιοχή γύρω από την εμπόλεμη πόλη Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει πλήρως από τα μέσα του 2024, ήταν μεταξύ των τοποθεσιών όπου πραγματοποιήθηκαν οι πιο σκληρές μάχες.

Ο ίδιος ξεχώρισε, επίσης, τις κατευθύνσεις Ολεξαντρίφκα, Κοστιαντινίφκα και Λιμάν στα νοτιανατολικά και ανατολικά ως «τα πιο θερμά» σημεία κατά την διάρκεια του μήνα.

Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις στα νοτιανατολικά συνέβαλαν στο να αποτύχουν οι ρωσικές προσπάθειες γύρω από το Ποκρόφσκ και η ρωσική εαρινή επίθεση γενικά, λένε στρατιωτικοί αναλυτές. Ο Σίρσκιι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουκρανία ανέκτησε από τα τέλη Ιανουαρίου τον έλεγχο 480 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα αυτόν τον μήνα περιέγραψε την κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως την καλύτερη για την Ουκρανία από τα μέσα του περασμένου έτους.

Για να περιορίσουν τις δυνατότητες επίθεσης της Ρωσίας, οι ουκρανικές δυνάμεις διατήρησαν τους υψηλούς ρυθμούς των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις του στρατού και της αμυντικής βιομηχανίας καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις στην Ρωσία, δήλωσε ο Σίρσκιι.

Τον Μάρτιο, η Ουκρανία έπληξε 76 στόχους αυτού του είδους, όπως και 15 εγκαταστάσεις της βιομηχανίας διυλιστηρίων, είπε ο ίδιος. Η Ουκρανία έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά λιμάνια, διυλιστήρια και μονάδες λιμασμάτων σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές προϊόντων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτίναξε τις τιμές τους παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters