Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, μέσω του Πακιστάν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες χώρες στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

«Από την Κυριακή, όταν η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, έχουν γίνει ανταλλαγές πολλών μηνυμάτων μέσω του Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Σήμερα (Τετάρτη), πιθανότατα θα υποδεχτούμε μια πακιστανική αντιπροσωπεία για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισλαμαμπάντ», τόνισε κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι η πακιστανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να διαβιβάσει μηνύματα από τις ΗΠΑ.

Επιπροσθέτως, ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε το «αναμφισβήτητο» δικαίωμα της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο, σε επίπεδο ωστόσο που θεωρεί ότι είναι υπό «διαπραγμάτευση».

Το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς δεν μπορεί να «αφαιρεθεί υπό πίεση ή μέσω πολέμου», σημείωσε ο Μπαγαεΐ.

«Όσον αφορά το επίπεδο και τον τύπο εμπλουτισμού, ανέκαθεν λέγαμε ότι το ζήτημα είναι διαπραγματεύσιμο. Επιμένουμε ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει τον εμπλουτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του», πρόσθεσε.

Παράλληλα δήλωσε πως αναφορές για μια παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν δεν επιβεβαιώνονται.

Επίσης τόνισε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters