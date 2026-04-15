Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, μέσω του Πακιστάν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες χώρες στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

«Από την Κυριακή, όταν η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, έχουν γίνει ανταλλαγές πολλών μηνυμάτων μέσω του Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Σήμερα (Τετάρτη), πιθανότατα θα υποδεχτούμε μια πακιστανική αντιπροσωπεία για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισλαμαμπάντ», τόνισε κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι η πακιστανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να διαβιβάσει μηνύματα από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα δήλωσε πως αναφορές για μια παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν δεν επιβεβαιώνονται.

Επίσης τόνισε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

