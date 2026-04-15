Η Κύπρος κατέγραψε 140 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά και 110 μεταγενέστερους αιτούντες τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία ασύλου που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Για τον ίδιο μήνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 51.160 υπήκοοι τρίτων χωρών υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση για διεθνή προστασία, καταγράφοντας μείωση 23% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 (66.745 αιτήσεις), αλλά αύξηση 7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (47.650).

Παράλληλα, καταγράφηκαν 9.500 μεταγενέστεροι αιτούντες άσυλο, αριθμός αυξημένος κατά 9% σε ετήσια βάση και κατά 3% σε μηνιαία σύγκριση.

Η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά προήλθε από τη Βενεζουέλα, με 7.300 αιτήσεις, ακολουθούμενη από το Αφγανιστάν (4.790), το Μπαγκλαντές (2.940) και την Αίγυπτο (2.280).

Η Ισπανία (10.860), η Ιταλία (10.660), η Γαλλία (9.290) και η Γερμανία (7.645) δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για πρώτη φορά, συγκεντρώνοντας συνολικά το 75% των αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αναλογία πληθυσμού, ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώθηκε σε 11,4 αιτούντες άσυλο για πρώτη φορά ανά 100.000 κατοίκους. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (46,7), στην Ισπανία (22,1) και στην Ιρλανδία (20,1).

Συνολικά 1.220 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου για πρώτη φορά στην ΕΕ τον Ιανουάριο του 2026. Οι μεγαλύτερες ομάδες προήλθαν από την Αίγυπτο (270), τη Σομαλία (175), τη Βενεζουέλα (155), το Αφγανιστάν (140) και το Σουδάν (70).

Οι χώρες που δέχθηκαν τις περισσότερες αιτήσεις από ασυνόδευτους ανήλικους ήταν η Ελλάδα (375), η Γερμανία (200), η Ισπανία (170), η Ολλανδία (135) και η Γαλλία (110). Όσον αφορά την Κύπρο, η Eurostat τονίζει πως δέχθηκε 10 αιτήσεις από ασυνόδευτους ανήλικους.

Πηγή: ΚΥΠΕ