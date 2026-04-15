Μία τεράστια καραμπόλα όπου ενεπλάκησαν πάνω από 70 οχήματα σημειώθηκε σε χιονισμένη εθνική οδό του Κολοράντο. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Λόγω των πολλαπλών ατυχημάτων οι Αρχές έκλεισαν για κάποια ώρα τμήμα της εθνικής, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά του Ντένβερ, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή συμφόρηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες της καραμπόλας, αν και σύμφωνα με μάρτυρες, λόγω της χιονόπτωσης και των ανέμων, στο σημείο επικρατούσε έντονη ολισθηρότητα.

Πηγή: Η Καθημερινή