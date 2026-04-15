Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Νετανιάχου είναι ο χασάπης της Γάζας», δήλωσε την Τετάρτη ο Ερντογάν, ενώ παρομοίασε το Ισραήλ με μια «συμμορία γεννοκτονίας».

«Θα είμαστε η φωνή των Παλαιστινίων», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι «οι δολοφόνοι των μωρών, που μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων, να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος».

«Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Κανένας να μην ερμηνεύσει την ήρεμη στάση μας ως ένα πιστό πρόβατο», επεσήμανε.

«Εμείς αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε με την τιμή μας κάτω από το χώμα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μας τιμή», κατέληξε ο Ερντογάν.

