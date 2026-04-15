Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν ανησυχεί για την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και μάλιστα εξέφρασε τη συμπάθειά του για τον νέο Ούγγρο πρωθυπουργό, Πέτερ Μαγιάρ, σύμφωνα με συνέντευξη σε Αμερικανό δημοσιογράφο. Ο ανταποκριτής του ABC News στην Ουάσινγκτον, Τζόναθαν Καρλ, ανέφερε αυτό στο X.

«Νομίζω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά — είναι καλός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο.

Ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο ότι δεν ήξερε αν θα είχε σημασία αν είχε πάει στην Ουγγαρία αντί για τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς για να κάνει εκστρατεία υπέρ του Όρμπαν. «Ήταν πολύ πίσω», είπε ο Τραμπ. «Δεν έχω ασχοληθεί πολύ με αυτήν την εκστρατεία. Αλλά ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος».

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι ο νέος πρωθυπουργός, ηγέτης του κόμματος Tisza, ήταν πρώην μέλος του κόμματος Fidesz του Όρμπαν και ως εκ τούτου είχε παρόμοιες απόψεις για τη μετανάστευση με τον ηττημένο πρωθυπουργό. «Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά», κατέληξε ο Τραμπ.

Η αντίδραση του Τραμπ είναι αξιοσημείωτη, επειδή μέχρι τώρα ο Όρμπαν ήταν ένας από τους στενότερους Ευρωπαίους συμμάχους του, αν όχι ο πιο στενός του. Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ μπορούν να ερμηνευθούν ως ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσαρμοστεί με ευελιξία στην εξελισσόμενη πολιτική κατάσταση στην Ουγγαρία.

Ο Τραμπ υποστήριξε τον Όρμπαν κατά την προεκλογική περίοδο, μάλιστα εκφωνώντας μια σύντομη ομιλία την περασμένη εβδομάδα σε προεκλογική συγκέντρωση στην Ουγγαρία, όταν ο Βανς κάλεσε τον προϊστάμενό του τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή. Αλλά ο Όρμπαν έχασε την εξουσία μετά από 16 χρόνια, καθώς ένας αριθμός ρεκόρ Ούγγρων ψήφισε υπέρ ενός φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού με επικεφαλής τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Πηγή: ΑΠΕ