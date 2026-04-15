Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «σοβαρές» προόδους στην ικανότητά της να παράγει πυρηνικά όπλα, προειδοποίησε σήμερα ο Ραφαέλ Γκρόσι επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ).

Η απομονωμένη χώρα έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται πολλές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, ένα βασικό βήμα για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών, εκτιμούν από την πλευρά τους Νοτιοκορεάτες ειδικοί.

Μεταξύ αυτών οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Γιονγκμπιόν, την οποία είχε θέσει εκτός λειτουργίας η Πιονγκγιάνγκ έπειτα από συνομιλίες και επανενεργοποίησε το 2021.

«Κατά τη διάρκεια των περιοδικών αξιολογήσεών μας, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει μια ταχεία αύξηση της δραστηριότητας» στο Γιονγκμπιόν, δήλωσε ο Γκρόσι σε συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ.

Η ΙΑΕΑ έχει επίσης παρατηρήσει αύξηση των εργασιών στη μονάδα επανεπεξεργασίας και στον αντιδραστήρα ελαφρού ύδατος της εγκατάστασης αυτής, καθώς και την έναρξη λειτουργίας άλλων εγκαταστάσεων, πρόσθεσε ο Γκρόσι.

«Όλα αυτά καταδεικνύουν μια πολύ σοβαρή ενίσχυση των ικανοτήτων της Βόρειας Κορέας στον τομέα παραγωγής πυρηνικών όπλων, που εκτιμώνται πλέον σε μερικές δεκάδες κεφαλές», σημείωσε.

Ο ΟΗΕ έχει επιβάλει στη Βόρεια Κορέα, η οποία πραγματοποίησε μια πρώτη πυρηνική δοκιμή το 2006, σειρά κυρώσεων λόγω των εξοπλιστικών της προγραμμάτων, με την Πιονγκγιάνγκ να απαγορεύει στους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ την πρόσβαση στις πυρηνικές της εγκαταστάσεις το 2009.

Ο Γκρόσι δήλωσε επίσης ότι η ΙΑΕΑ έχει παρατηρήσει την κατασκευή «μιας νέας εγκατάστασης αντίστοιχης με την εγκατάσταση εμπλουτισμού της Γιονγκμπιόν», αν και πρόσθεσε ότι «δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί» τυχόν αύξηση της παραγωγής χωρίς να επιθεωρηθεί η εγκατάσταση.

Παρά ταύτα, ο Γκρόσι υπογράμμισε ότι «θεωρούμε, παρατηρώντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, ότι θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ικανότητας εμπλουτισμού της Βόρειας Κορέας».

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επανέλαβε τον προηγούμενο μήνα ότι η χώρα του δεν θα αποκηρύξει ποτέ το πυρηνικό της καθεστώς και ότι η ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου είναι «εντελώς δικαιολογημένη».

Πηγή: ΑΠΕ