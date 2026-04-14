Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των δύο χωρών και Αμερικανών αξιωματούχων. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η προοπτική μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και το αίτημα της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ, φωτογραφήθηκε με την Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμάντεχ, κατά την έναρξη της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον, σε μια επαφή που χαρακτηρίζεται ως η υψηλότερου επιπέδου διά ζώσης συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ μεταξύ των δύο χωρών.

Παρά το γεγονός ότι Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι οι δύο πρεσβευτές επρόκειτο να ανταλλάξουν χειραψία, κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Οι δύο διπλωμάτες απέφυγαν τη χειραψία πριν εισέλθουν σε ιδιωτική αίθουσα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Νίντχαμ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα και τον πρέσβη των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς.

Μεσολαβητές Αμερικανοί διπλωμάτες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη συνάντηση διευκολύνουν Αμερικανοί διπλωμάτες, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι έξι αξιωματούχοι δεν απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων πριν περάσουν στην αίθουσα όπου διεξάγονται οι συνομιλίες.

Σύμφωνα με το κείμενο, το Ισραήλ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συνάντηση για να θέσει προς συζήτηση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς και το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης με τον Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Βηρυτός προσέρχεται στις συνομιλίες με βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση εκεχειρίας στο λιβανικό έδαφος. Ωστόσο, το αίτημα αυτό έχει ήδη απορριφθεί από την Ιερουσαλήμ, γεγονός που οδηγεί δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της συνάντησης να κρατούν χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών ως προς το τι μπορεί τελικά να επιτευχθεί.