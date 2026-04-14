Πτώση σημειώνει σήμερα η τιμή του πετρελαίου καθώς η αγορά φαίνεται να πιστεύει εν μέρει σε μια αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε πως η ιρανική πλευρά επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικώς.

Γύρω στις 12:25 ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent της Βόρειας Θάλασσας για συμβόλαια παράδοσης τον Ιούνιο υποχωρούσε 0,86% στα 98,51 δολάρια το βαρέλι.

Το αντίστοιχο αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate – WTI) για συμβόλαια παράδοσης τον Μάιο, υποχωρούσε 1,99% στα 97,11 δολάρια το βαρέλι.

“Η αγορά ακούει τον Τραμπ και προσχωρεί στο αφήγημα σύμφωνα με το οποίο ο πόλεμος θα λάβει σύντομα τέλος”, εξήγησε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

“Μπορώ να σας πως ότι η άλλη πλευρά μας κάλεσε. [Οι Ιρανοί] ήθελαν να κάνουν συμφωνία, με κάθε τίμημα”, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποτυχία το Σαββατοκύριακο των συνομιλιών στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι 34 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ την Κυριακή, “ο μεγαλύτερος αριθμός μακράν από την έναρξη αυτού του παράλογου κλεισίματος” από το Ιράν.

Δεν διευκρίνισε τι είδους πλοία διέπλευσαν τα στενά. Σύμφωνα με την εταιρία ανάλυσης Kpier, μόνο 13 πλοία που συνδέονται με τη μεταφορά πρώτων υλών πέρασαν από τα στενά την Κυριακή.

“Προσπάθειες καταβάλλονται προκειμένου να έρθουν εκ νέου οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμη πακιστανική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Η αγορά έχει πεισθεί πως αυτός ο πόλεμος έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, που θα οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων και σε άνοιγμα εκ νέου της θαλάσσιας οδού”, σύμφωνα με την Κάθλιν Μπρουκς, αναλύτρια στο XTB.

“Ωστόσο το πετρέλαιο για συμβόλαια παράδοσης εντός 10-30 ημερών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται γύρω στα 132 δολάρια το βαρέλι, δηλ. πάνω από 30 δολάρια των συμβολαίων Μπρεντ για τον πιο κοντινό μήνα (τον Ιούνιο), υπογράμμισε ο Ράσμουσεν.

Οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου Brent τώρα εδώ

Οιδιακυμάνσεις των τιμών του αργού πετρελαίου (WTI) τώρα εδώ

Οι διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου τώρα εδώ

Οι τιμές των μετοχών στα Διεθνή Χρηματιστήρια τώρα εδώ

Reuters: Ένας επόμενος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης

Ένας επόμενος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να διεξαχθεί αυτήν την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν, ενώ πηγές, που είχε επικαλεστεί νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, είχαν δηλώσει ότι διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή που εμπλέκεται στις συνομιλίες δήλωσε σήμερα ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ημερομηνία, αλλά ότι και οι δύο χώρες μπορεί να επιστρέψουν ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας και διευκρίνισε ότι μια πρόταση κοινοποιήθηκε και στις ΗΠΑ και στο Ιράν για να ξαναστείλουν τους αντιπροσώπους τους ώστε να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες.

«Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι αντιπροσωπείες κρατούν ανοιχτές (ημερομηνίες) από την Παρασκευή ως την Κυριακή», δήλωσε επίσης ιρανική υψηλόβαθμη πηγή στο Reuters.

Παράλληλα δύο πακιστανικές πηγές ενήμερες για τις συνομιλίες δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ επικοινωνεί με τις δύο πλευρές σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος και ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανόν το σαββατοκύριακο.

«Απευθυνθήκαμε στο Ιράν και λάβαμε θετική απάντηση ότι θα είναι ανοιχτοί σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, ο στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν σχετικά. Επίσης ούτε ο Λευκός Οίκος έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων να σχολιάσει.

Παράλληλα δύο πακιστανικές υψηλόβαθμες πηγές δήλωσαν στο AFP ότι το Πακιστάν επιδιώκει ξανά να οδηγηθούν το Ιράν και τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τη μία εξ αυτών να σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

«Διεξάγονται προσπάθειες για να οδηγηθούν εκ νέου τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως θέλουμε να ξαναέρθουν στο Ισλαμαμπάντ, αλλά ο τόπος δεν έχει ακόμη καθοριστεί», σημείωσε η μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Σάββατο, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη που αποσκοπούσαν να τερματιστεί ο πόλεμος πέραν της κατάπαυσης του πυρός στην οποία έχουν συμφωνήσει για δύο εβδομάδες, τερματίστηκαν χωρίς τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.

Δεύτερος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι η διεξαγωγή συνομιλιών εξακολουθεί να είναι δυνατή πριν από το τέλος της περιόδου κατά την οποία ισχύει η κατάπαυση του πυρός, την ερχόμενη εβδομάδα.

«Καμία ημερομηνία ούτε τόπος έχουν ακόμη αποφασιστεί», δήλωσε.

«Η σύνοδος μπορεί να γίνει προσεχώς», υποστήριξε εξάλλου και η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν οι ημερομηνίες.

«Εργαζόμαστε επίσης για να εξασφαλίσουμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της τρέχουσας προθεσμίας, προκειμένου να διαθέτουμε περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

«Έχουν ήδη ανταλλαγεί τα γραπτά προσχέδια αιτημάτων και παραχωρήσεων, κατά τρόπο που οι δύο πλευρές να γνωρίζουν πιθανούς συμβιβασμούς», κατέληξε ο αξιωματούχος.

ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου – Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέψευσε τα σενάρια περί άμεσης έλλειψης καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανησυχία της επικεντρώνεται στην επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών το επόμενο διάστημα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για δημοσιεύματα και επιστολές φορέων του αεροπορικού κλάδου, η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ‘Ανα-Κάιζα Ιτκόνεν, δήλωσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για έλλειψη καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού στο εγγύς μέλλον, ιδίως όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών».

Όπως είπε, η ομάδα συντονισμού για την ενέργεια στην ΕΕ που συνεδρίασε πριν από μερικές ημέρες, επιβεβαίωσε ότι «οι προμήθειες αργού πετρελαίου στα διυλιστήρια της ΕΕ παραμένουν σταθερές και δεν υπάρχει ανάγκη για αποδέσμευση επιπλέον αποθεμάτων επί του παρόντος». Σημείωσε, ωστόσο, ότι «η κατάσταση στα καύσιμα αεροσκαφών παραμένει η κύρια ανησυχία μας αυτή τη στιγμή», επισημαίνοντας πως «τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της κατανάλωσης, ενώ το υπόλοιπο βασίζεται σε εισαγωγές».

Η ίδια εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντείνει τον συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τη βιομηχανία, συγκαλώντας εβδομαδιαίες συνεδριάσεις των ομάδων συντονισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η πλήρης εικόνα και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τα αποθέματα, τη δυναμικότητα διύλισης και τις εναλλακτικές οδούς εισαγωγής. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η «στενή παρακολούθηση και πλήρης επίγνωση της κατάστασης» είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί «να προτείνει ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον χρειαστεί».

Αναφορικά με το επικείμενο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, η εκπρόσωπος περιορίστηκε να δηλώσει ότι η προσέγγιση θα είναι «ολιστική», χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Πηγή: ΕΡΤ