Οι συζητήσεις υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας σχετικά με βήματα για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα περιλαμβάνουν πιθανές οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν αν συνεχίσει τον αποκλεισμό του θαλάσσιου διαύλου, και βήματα για συνεργασία με τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία προκειμένου να επαναληφθούν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά, δήλωσε σήμερα μία πηγή.

Το Παρίσι και το Λονδίνο, που επιδίωξαν να ηγηθούν της πρωτοβουλίας έπειτα από προηγούμενες στρατιωτικές και πολιτικές συναντήσεις, θέλουν να δείξουν την προθυμία τους να παίξουν ρόλο στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Τα γραφεία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσαν σήμερα ότι θα συμπροεδρεύσουν σε βιντεοδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Απριλίου, περίπου 40 χωρών που είναι πρόθυμες να συμβάλουν στην πολυμερή αποστολή.

Ανώτεροι διπλωμάτες θα μιλήσουν τηλεφωνικώς πριν από την Παρασκευή προκειμένου να προετοιμάσουν τη συνάντηση, δήλωσαν άλλοι τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούν σε τέσσερις ομάδες εργασίας: για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα, την επιδίωξη οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν εάν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, εξασφάλιση της απελευθέρωσης (αποδέσμευσης) ναυτικών σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί και συνεργασία με τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία προκειμένου να υποστηρίξουν την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διελεύσεις.

Δεύτερη διπλωματική πηγή επιβεβαίωσε τις τέσσερις ομάδες εργασίας.

Μία από τις πηγές δήλωσε πως η Βρετανία ηγείται του διπλωματικού σκέλους, ενώ η Γαλλία εργάζεται για τον στρατιωτικό σχεδιασμό, που θα αξιολογήσει ποια στοιχεία μπορούν να είναι διαθέσιμα από τις χώρες που θα συμβάλουν και πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Το Ιράν έχει κλείσει τα στενά κατά κύριο λόγο σε πλοία εκτός από τα δικά του αφότου ξεκίνησαν τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Χθες, Δευτέρα, η Ουάσινγκτον επέβαλε αποκλεισμό πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ κάλεσε άλλες χώρες να βοηθήσουν να επιβληθεί ο αποκλεισμός. Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες λένε ότι δεν θα το κάνουν, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι συμμετέχουν στον πόλεμο, αλλά θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν να παραμείνουν ανοικτά τα στενά όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πηγές είπαν πως οι συνομιλίες είναι ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο και οποιαδήποτε αποστολή θα μπορούσε να οργανωθεί μόνο μετά το τέλος του πολέμου και με κάποιας μορφής συμφωνία από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σοβαρευτούν. Είναι παράδοξο αυτή τη στιγμή γιατί αυτές που είναι οι πιο απρόβλεπτες είναι οι ΗΠΑ», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ