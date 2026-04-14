Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε την Τρίτη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να «εκτραπεί» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η σύγκρουση οδηγεί σε ψηλότερες τιμές ενέργειας.

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος, ανέφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση World Economic Outlook, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο των εαρινών συνεδριάσεών του στην Ουάσινγκτον.

Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το 3,3% που είχε προβλεφθεί τον Ιανουάριο, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Το ΔΝΤ αναμένει ψηλότερο πληθωρισμό φέτος στο 4,4%, δηλαδή κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την πρόβλεψη του Ιανουαρίου.

Ωστόσο, αυτές οι προβλέψεις βασίζονται στο βασικό σενάριο, που υποθέτει ότι η σύγκρουση θα είναι σχετικά βραχύβια και ότι οι διαταραχές στις ενεργειακές αγορές θα είναι προσωρινές.

Σε πιο δυσμενή σενάρια, όπου οι τιμές της ενέργειας παραμένουν ψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί στο 2,5% ή ακόμη και κοντά στο 2%.

Τα τρία σενάρια του ΔΝΤ

Η "πρόβλεψη αναφοράς", που αποτελεί το βασικό σενάριο των εαρινών προβλέψεων του ΔΝΤ, και θεωρεί ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα διαρκέσει για σύντομο χρονικό διάστημα, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται στο 3,1% για το 2026 και στο 3,2% για το 2027. Σε αυτό το σενάριο, οι μέσες τιμές πετρελαίου για το έτος αναμένονται στα $82 το 2026 και στα $75 το 2027, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί στο 4,4% το 2026 και στο 3,7% το 2027.

Σε περίπτωση που ο πόλεμος διαρκέσει περισσότερο, ή οι επιπτώσεις του από την καταστροφή ενεργειακών υποδομών επιδεινωθούν, το ΔΝΤ προβλέπει στο "δυσμενές σενάριο" του ανάπτυξη 2,5% για το 2026 και 3% για το 2027, με τη μέση τιμή του πετρελαίου στα $100 το 2026 και στα $75 το 2027, ενώ ο πληθωρισμός σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να ανέβει στο 5,4% το 2026 και στο 3,9% το 2027.

Στο "ακραίο σενάριο" του ΔΝΤ, αναμένεται ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα περιοριστεί σε μόλις 2% το 2026 και 2,2% το 2027, με τις τιμές πετρελαίου στα $110 το 2026 και $125 το 2027. Σε αυτό το σενάριο, ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει στο 5,8% το 2026 και στο 6,1% το 2027.

Οι προβλέψεις για την ευρωζώνη

Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ θα επιβραδυνθεί φέτος και ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, αναγκάζοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, ακόμη και αν οι οικονομικές διαταραχές που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν υποχωρήσουν μέχρι τα μέσα του έτους, σημειώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εισάγοντας το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών, το ΔΝΤ σημειώνει ότι η οικονομία της ευρωζώνης είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας, ιδίως καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ήδη επιβαρύνει την πρόσβαση της ΕΕ σε κρίσιμους πόρους.

Η ανάπτυξη εκτιμάται πλέον ότι θα επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, από 1,4% το 2025, πέφτοντας από το 1,3% που είχε προβλεφθεί τον Ιανουάριο.

«Ο αντίκτυπος του πολέμου θα προστεθεί στις παρατεταμένες επιπτώσεις της συνεχούς αύξησης των τιμών της ενέργειας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβαρύνοντας τη μεταποίηση, με επιπλέον πίεση από την πραγματική ανατίμηση του ευρώ έναντι των νομισμάτων χωρών που εξάγουν παρόμοια προϊόντα», σημειώνει το ΔΝΤ.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί στο 2,6% το 2026 από 2,1% πέρυσι, σύμφωνα με το «βασικό» σενάριο του ΔΝΤ. Σε αυτή την περίπτωση, αναμένεται ότι το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ που σήμερα βρίσκεται στο 2% είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης μέσα στο 2026.

Οι επιπτώσεις του πολέμου διεθνώς

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν ιδιαίτερα τις επιπτώσεις του πολέμου στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, με τις προοπτικές ανάπτυξης να έχουν μειωθεί περίπου στο μισό, στο 1,9%.

Η Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη οικονομία της Μέσης Ανατολής, αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη 3,1% φέτος, μειωμένη κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την εκτίμηση του Ιανουαρίου.

Ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η ανάπτυξη των ΗΠΑ εξακολουθεί να αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2,3% φέτος, αν και ο ρυθμός αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα κάτω.

Η ανάπτυξη της Κίνας προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 4,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση του Ιανουαρίου.

Η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη μεγαλύτερη αναθεώρηση προς τα κάτω, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 0,8% φέτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ