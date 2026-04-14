Εθνικός χώρος αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων εγκαινιάστηκε την Τρίτη κοντά στον πυρηνικό σταθμό Κοζλοντούι από τον υπηρεσιακό Υπουργό Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον χώρο μοναδικό και έναν από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη, επιτρέποντας στη Βουλγαρία να αποθηκεύει απόβλητα χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας για 60 χρόνια.

Με την εγκατάσταση αυτή, η Βουλγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων χωρών στην ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε επίσης ο Υπουργός. «Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνουμε σχεδόν τον κύκλο της ασφαλούς λειτουργίας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την κορύφωση των προσπαθειών πολλών ανθρώπων», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο της τελετής, οι συντελεστές του έργου άφησαν επιστολή προς το μέλλον, στην οποία παρουσιάζουν την ιστορία της εγκατάστασης και καλούν τις επόμενες γενιές να προστατεύσουν τη Γη.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η εθνική εγκατάσταση αποτελείται από 66 κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, με δυνατότητα φιλοξενίας 19.000 δοχείων ραδιενεργών αποβλήτων.

Αναμένεται να δεχθεί απόβλητα χαμηλού και μέσου επιπέδου ραδιενέργειας από τη βιομηχανία, την ιατρική και τα νοικοκυριά, απόβλητα από τον παροπλισμό των Μονάδων 1 έως 4 του Πυρηνικού Σταθμού Κοζλοντούι, καθώς και απόβλητα από τη λειτουργία μελλοντικών νέων πυρηνικών μονάδων για περίοδο 60 ετών. Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, αλλά και για τα επόμενα 300 χρόνια, θα τελεί υπό συνεχή εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Η κατασκευή του εθνικού χώρου αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων χρηματοδοτήθηκε με χορηγία περίπου 76 εκατ. ευρώ από το Διεθνές Ταμείο Κοζλοντούι μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η εθνική συγχρηματοδότηση για το έργο ανήλθε σε περίπου 34 εκατ. λέβα. Ο χώρος έλαβε άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Εθνικού Ελέγχου Κατασκευών τον Μάρτιο του 2026.

Αυτές οι εθνικές εγκαταστάσεις αποτελούν έργο που σχεδιαζόταν επί μακρόν και ανατέθηκε στην Κρατική Επιχείρηση Ραδιενεργών Αποβλήτων το 2005. Το έργο προχώρησε μέσα από τα στάδια επιλογής τοποθεσίας, σχεδιασμού και κατασκευής, πριν αρχίσουν επίσημα οι εργασίες το 2017, στην περιοχή Ραντιάνα κοντά στο Κοζλοντούι.

