Τουλάχιστον δύο πλοία προερχόμενα από ιρανικά λιμάνια διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα, παρά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, σύμφωνα με την εταιρεία καταγραφής στοιχείων ναυσιπλοΐας Kpler, στην οποία ανήκει και ο ιστότοπος Marine Traffic.

Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Christianna, με λιβεριανή σημαία, διέσχισε τα Στενά αφού φορτώθηκε με καλαμπόκι στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί και πέρασε από το ιρανικό νησί Λαράκ, το επονομαζόμενο «διόδια του Ιράν», μετά την έναρξη της επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού.

Το δεύτερο πλοίο που διέσχισε τα Στενά μετά την εφαρμογή του αποκλεισμού είναι το τάνκερ Elpis με σημαία Κομορών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ