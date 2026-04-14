Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μια εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με πυραύλους κρουζ τύπου SCALK και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε ένα κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής του Ντονέτσκ κατά την διάρκεια της νύχτας.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης αποθήκες πυρομαχικών στις περιοχές Ζαπορίζια και Ντονέτσκ, αναφέρει το γενικό επιτελείου του στρατού σε ανακοίνωση του, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι απώλειες του εχθρού και η έκταση των ζημιών αξιολογούνται επί του παρόντος», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ