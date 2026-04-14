Έστω και με έναν ολιγόωρο δισταγμό η Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε να αποστασιοποιηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και να ταχθεί στο πλευρό του Πάπα, σε μία επιλογή μάλλον επιβεβλημένη.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Η Τζόρτζια Μελόνι τελικά αποφάσισε να λάβει αποστάσεις από τον πλανητάρχη. «Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ κατά του Ποντίφικα είναι απαράδεκτες», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Εξήγησε παράλληλα ότι «ο Πάπας είναι αρχηγός της Καθολικής Εκκλησίας και είναι φυσικό και σωστό να επικαλείται την ειρήνη και να καταδικάζει κάθε μορφή πολέμου».

Πριν εκφράσει την άποψή της όμως η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης το σκέφτηκε πολύ καλά. Ο ιταλικός Τύπος γράφει σήμερα ότι πέρασαν πάνω από εννέα ώρες από την απάντηση του Πάπα Λέοντα στον Τραμπ μέχρι τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της Μελόνι.

Στο πλευρό της Καθολικής Εκκλησίας

Από τη μία πλευρά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν θα ήθελε να χάσει τη σειρά στενών επαφών που διατηρεί με τον πλανητάρχη και πολλούς συνεργάτες του. Από την άλλη όμως ξέρει καλά ότι, δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορεί να μη συμπαραταχθεί με τον Ποντίφικα. Η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας στην ιταλική κοινωνία συνεχίζει να είναι ισχυρή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, είναι αρκετά πιθανό η χώρα να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Και το 82% των πολιτών, όπως δείχνουν τα τελευταία γκάλοπ, απορρίπτει και θεωρεί επικίνδυνους τους χειρισμούς του Τραμπ στο Ιράν και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Είναι σαφές λοιπόν ότι η Τζόρτζια Μελόνι παραμέρισε – τουλάχιστον προσωρινά – την ιδεολογική της συγγένεια με το κίνημα MAGA και επέλεξε μια σαφώς ρεαλιστική προσέγγιση της όλης κατάστασης.

Ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης

Ο Λέων, ως θρησκευτικός ηγέτης αλλά και ως άνθρωπος, θεωρείται εξαιρετικά χαμηλών τόνων. Κατά συνέπεια, η άποψη του Τραμπ ότι «ο Πάπας με τη συμπεριφορά του στηρίζει τη ριζοσπαστική Αριστερά» προκάλεσε θυμηδία και σε πολλούς συντηρητικούς Ιταλούς ψηφοφόρους.

Εκτός αυτού, η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» ξέρει καλά ότι οι πολίτες της χώρας της θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερη σειρά ανατιμήσεων και ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα επιβραδυνθεί, εξαιτίας του πολέμου. Στη φάση αυτή λοιπόν κάνει ό,τι μπορεί για να μη θεωρηθεί συνυπεύθυνη της ολοένα αυξανόμενης διεθνούς έντασης, την οποία οι Ιταλοί θεωρούν αδικαιολόγητη.

Μέσα σε όλα αυτά η επίθεση του Τραμπ προς τον Λέοντα, στα μάτια της συντριπτικής πλειοψηφίας των καθολικών πιστών – αλλά και του συνόλου της κοινωνίας – αποτελεί παντελή έλλειψη σεβασμού, η οποία αγγίζει τα όρια της ύβρεως. Βάσει όλης αυτής της ακραίας όσο και πρωτόγνωρης κατάστασης είναι μάλλον λογικό να συμπεράνει κανείς ότι στήριξη του Πάπα Πρέβοστ αποτελεί για την Τζόρτζια Μελόνι μια επιβεβλημένη επιλογή, με γνώμονα το ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης.

Πηγή: Deutsche Welle