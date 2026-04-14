Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε την Τρίτη (14/047) ότι αναστέλλει την αμυντική συμφωνία της χώρας με το Ισραήλ, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή στρατιωτικού εξοπλισμού και την έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε η Μελόνι στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στη Βερόνα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa

Σε διεθνές επίπεδο, «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προώθηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επανέναρξη της προμήθειας βασικών ειδών, όπως καύσιμα και λιπάσματα», είπε η Μελόνι.

