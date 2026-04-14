Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, αλλά οι μεσαιωνικές πρακτικές δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς στα νοσοκομεία. Μια έρευνα του BBC σε ένα νοσοκομείο στο Πακιστάν αποκαλύπτει απαράδεκτες πρακτικές που είχαν άμεση επίδραση σε εκατοντάδες παιδιά. Μολύνθηκαν με HIV επειδή οι σύριγγες επαναχρησιμοποιούνταν.

Μια μυστική έρευνα του BBC αποκαλύπτει σοβαρές παρατυπίες σε ένα κυβερνητικό νοσοκομείο στο Πακιστάν, στο επίκεντρο μιας επιδημίας HIV που έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν την επαναχρησιμοποίηση συριγγών και τις επανειλημμένες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας (μυστικά πλάνα δείχνουν ασθενείς να κάνουν ενέσεις μέσα από τα ρούχα τους), παρά τις επίσημες παρεμβάσεις και τις υποσχέσεις για μεταρρύθμιση.

Εκατοντάδες παιδιά μολύνθηκαν

Τουλάχιστον 331 παιδιά βρέθηκαν θετικά στον ιό HIV στην πόλη Taunsa, στην επαρχία Punjab, μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Οκτωβρίου 2025.

Πολλά από αυτά πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό μετά από συνήθεις ιατρικές διαδικασίες στο δημόσιο νοσοκομείο THQ Taunsa.

Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, ο ενδεικνυόμενος τρόπος μετάδοσης είναι η χρήση μολυσμένων βελόνων, ενώ η μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις.

Μυστική βιντεοσκόπηση: οι επικίνδυνες πρακτικές συνεχίζονται

Παρόλο που οι αρχές ανακοίνωσαν μέτρα ήδη από το 2025, μια έρευνα που διεξήχθη για πάνω από 32 ώρες μυστικής βιντεοσκόπησης κατέγραψε ιατρικό προσωπικό να επαναχρησιμοποιεί σύριγγες και να χειρίζεται ακατάλληλα τον εξοπλισμό.

Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, οι σύριγγες επαναχρησιμοποιήθηκαν για φιαλίδια πολλαπλών δόσεων και σε τέσσερις περιπτώσεις, φάρμακα από το ίδιο δοχείο χορηγήθηκαν σε πολλά παιδιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Το προσωπικό βιντεοσκοπήθηκε επίσης να χορηγεί ενέσεις χωρίς αποστειρωμένα γάντια σε δεκάδες περιπτώσεις και να χειρίζεται ιατρικά απόβλητα χωρίς προστασία, παραβιάζοντας όλους τους κανόνες ελέγχου των λοιμώξεων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης παραμένει ακόμη και όταν αλλάζει η βελόνα, εάν το σώμα της σύριγγας είναι μολυσμένο.

Οι αρχές αρνούνται την ευθύνη

Η τρέχουσα διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει την αυθεντικότητα των εικόνων ή τους ισχυρισμούς ότι τραβήχτηκαν πριν από μια αλλαγή στη διοίκηση.

Ταυτόχρονα, οι τοπικές αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν σαφή επιδημιολογικά στοιχεία που να υποδεικνύουν το νοσοκομείο ως την πηγή της επιδημίας.

Ωστόσο, μια έκθεση επιθεώρησης που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2025 από μια κοινή διεθνή αποστολή εντόπισε τα ίδια προβλήματα: μη ασφαλείς πρακτικές ενέσεων, έλλειψη υγιεινής των χεριών, επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού και κακές συνθήκες στις παιδιατρικές πτέρυγες.

Συστημικές αιτίες: πίεση, ελλείψεις και πολιτισμικές πρακτικές

Οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα ξεπερνά ένα μόνο νοσοκομείο.

Το Πακιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης ενέσεων στον κόσμο, πολλά από τα οποία είναι ιατρικά περιττά.

Η πίεση των ασθενών και η έλλειψη πόρων συμβάλλουν σε επικίνδυνες πρακτικές.

Στα δημόσια νοσοκομεία, το προσωπικό πρέπει να διαχειρίζεται περιορισμένους πόρους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού.

Οι ελλείψεις φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων είναι συχνές και οι ασθενείς μερικές φορές αναγκάζονται να φέρουν τις δικές τους θεραπείες.

Η επαναχρησιμοποίηση συριγγών έχει γίνει ο κανόνας

Η κατάσταση στην Τάουνσα δεν είναι μοναδική.

Το 2019, ένα παρόμοιο ξέσπασμα στην πόλη Ρατοδέρο μόλυνε εκατοντάδες παιδιά και μέχρι το 2021 ο αριθμός είχε φτάσει τα 1.500.

Άλλα πρόσφατα κρούσματα έχουν επίσης αναφερθεί στο Καράτσι, όπου η επαναχρησιμοποίηση συριγγών έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως η αιτία των λοιμώξεων.

Για τα μολυσμένα παιδιά, οι συνέπειες είναι δραματικές.

Αναπάντητα ερωτήματα

Παρόλο που οι αρχές ισχυρίζονται ότι έχουν παρέμβει και έχουν εκδώσει οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επικίνδυνες πρακτικές εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του ιατρικού συστήματος και την ευθύνη των ιδρυμάτων, σε ένα πλαίσιο στο οποίο τα πιο ευάλωτα θύματα είναι τα παιδιά.

Πηγή: ΕΡΤ