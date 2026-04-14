Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα στην Τουρκία, όταν ένας 19χρονος εισέβαλε σε επαγγελματικό λύκειο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, τραυματίζοντας 16 άτομα, ενώ ο ίδιος έθεσε τέλος στη ζωή του κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο Αχμέτ Κογιουντσού, που βρίσκεται στο Σιβέρεκ της Σανλιούρφα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Ομέρ Κετ, εισήλθε στο σχολικό συγκρότημα οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, προκαλώντας πανικό σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μετά από κλήσεις πολιτών στις αρχές, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρα και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο δράστης παρέμεινε στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπήρξαν σκηνές πανικού μεταξύ μαθητών και προσωπικού.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, ανακοίνωσε ότι συνολικά 16 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις εκπαιδευτικοί, δέκα μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο του σχολείου. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν νεκροί από την επίθεση.

«Από τους 16 τραυματίες, τέσσερις – δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές – κρίθηκε ότι βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της επαρχίας. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες συνεχίζουν τη θεραπεία τους στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβέρεκ», δήλωσε ο Χασάν Σιλντάκ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, είχε φοιτήσει έως την ένατη τάξη και στη συνέχεια είχε εγγραφεί σε λύκειο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο 19χρονος, γεννημένος το 2007, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός εντός του σχολείου.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος, ενώ η εισαγγελία ξεκίνησε τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης και παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητικός έλεγχος για τις συνθήκες του περιστατικού.

Şanlıurfa Siverek'te 19 yaşındaki saldırgan Ömer Ket'in, liseye girip rastgele ateş açtığı anın görüntüleri ortaya çıktı.



«Εκφράζουμε τα περαστικά μας σε όλους τους κατοίκους του Σιβέρεκ, της Σανλιούρφα και σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένα περιστατικά. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των τραυματιών και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στιγμές έντονου φόβου, κάνοντας λόγο για πανικό που επικράτησε όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί έξω από το σχολείο, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τον χώρο.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διευκρινιστούν τα κίνητρα του δράστη και οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.

Πηγή: Πρώτο Θέμα