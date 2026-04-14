Ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν το λιμάνι της πόλης Ισμαΐλ στην Ουκρανία, στη νότια περιφέρεια της Οδησσού, στη διάρκεια της νύχτας και προκάλεσαν ζημιές σε εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Πολλά πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή του λιμανιού, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Ολέκσι Κουλέμπα, ο οποίος πρόσθεσε πως ζημιές προκλήθηκαν επίσης σε ξεχωριστά στοιχεία υποδομής και εξοπλισμό.

"Ο εχθρός πλήττει γι΄άλλη μια φορά σκοπίμως κρίσιμες υποδομές και επιμελητεία στην περιοχή της Οδησσού", ανέφερε ο Κουλέμπα στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, είπε.

Η ουκρανική Αρχή Θαλάσσιων Λιμένων ανέφερε ότι η λειτουργία του λιμανιού συνεχίζεται.

Το Ισμαΐλ βρίσκεται στον Δούναβη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Ουκρανίας απέναντι από τη Ρουμανία. Έχει καταστεί σημαντική περιοχή για την επιμελητεία στην εμπόλεμη Ουκρανία και πλήττεται συχνά.

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε πως οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά στο πλοίο "LADY MARIS", το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ προκειμένου να φορτώσει ουκρανικά σιτηρά. Τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή, πρόσθεσε.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ είπε πως μια θέση αγκυροβολίας και μία φορτηγίδα υπέστησαν ζημιές στο λιμάνι.

Στη γύρω περιοχή, τα πλήγματα κατέστρεψαν ένα συνεργείο αυτοκινήτων και προκάλεσαν πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς δύο λεωφορεία και επτά αυτοκίνητα, είπε ο Κίπερ.

Έξι ιδιωτικές κατοικίες υπέστησαν επίσης επίθεση, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στις στέγες τους. Ένα ασθενοφόρο υπέστη επίσης ζημιές, είπε ο Κίπερ, που πρόσθεσε πως κανείς δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Εισαγγελείς της περιοχής ανέφεραν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα ότι ένας 51χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας της επίθεσης.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε πως η Ρωσία έχει εξαπολύσει τέσσερις πυραύλους και 129 drones εναντίον της χώρας από χθες, Δευτέρα, το βράδυ. Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν έναν πύραυλο και 114 drones, πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει θέσει κατ΄επανάληψη στο στόχαστρο θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούνται για τις εξαγωγές της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου, που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, πλήττοντας λιμάνια κρίσιμα για το εξωτερικό εμπόριο και την πολεμική οικονομία.

Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, τερματίζοντας τη διακοπή ηλεκτροδότησης εκτός χώρου παραγωγής έπειτα από περίπου 90 λεπτά.

Ομάδα του ΔΟΑΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης εκτός του χώρου παραγωγής για 13η φορά αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ