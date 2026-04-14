Η Κολομβία ενέκρινε την ευθανασία δεκάδων ιπποπόταμων που συνδέονται με τον Πάμπλο Εσκομπάρ, καθώς απειλούν κατοίκους και οικοσυστήματα.

Το σχέδιο αφορά έως και 80 ιπποπόταμους και αποτελεί την τελευταία προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού μετά την αποτυχία άλλων μεθόδων.

Οι ιπποπόταμοι είναι απόγονοι τεσσάρων που εισήγαγε ο Εσκομπάρ τη δεκαετία του 1980, και εκτιμάται ότι ο πληθυσμός τους φτάνει τους 170.

Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν για κινδύνους προς ανθρώπους και άλλα ζώα, ενώ ακτιβιστές αντιτίθενται στην απόφαση.

Η Κολομβία ενέκρινε την ευθανασία δεκάδων ιπποπόταμων που συνδέονται με τον βαρόνο των ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ. Τα άγρια ζώα έχουν εισβάλει στο κέντρο της χώρας και απειλούν τους κατοίκους χωριών.

Το σχέδιο αφορά έως και 80 ιπποπόταμους και πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια για τον έλεγχο του πληθυσμού των ζώων, μετά την αποτυχία δαπανηρών μεθόδων, όπως η στείρωση, σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος, Ιρένε Βέλεζ. «Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό. Πρέπει να λάβουμε αυτά τα μέτρα για να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας», δήλωσε η Βέλεζ.

Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 1.682.101 εκατομμύρια ευρώ, θα περιλαμβάνει μέτρα ελέγχου του πληθυσμού, όπως τον περιορισμό και τη μετεγκατάσταση, σύμφωνα με την New York Post.

Οι δεκάδες άγριοι ιπποπόταμοι είναι απόγονοι τεσσάρων που εισήγαγε στη χώρα ο Εσκομπάρ τη δεκαετία του 1980 για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο του «Hacienda Napoles», στην κοιλάδα του ποταμού Μαγδαλένα. Από τότε, τα θηλαστικά έχουν περιπλανηθεί περίπου 95 χιλιόμετρα βόρεια του ράντσου του βαρόνου των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το πανεπιστήμιο της Κολομβίας το 2022, περίπου 170 ιπποπόταμοι περιπλανιόνταν ελεύθερα στη χώρα.

Οι περιβαλλοντικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι ιπποπόταμοι αποτελούν απειλή για τους κατοίκους των αγροκτημάτων και των ποταμών και ότι ανταγωνίζονται για τροφή και χώρο άλλα ζώα.

Οι λεγόμενοι «ιπποπόταμοι της κοκαΐνης» έχουν γίνει τουριστική ατραξιόν και προσελκύουν πλήθη στο ράντσο Napoles, το οποίο η κυβέρνηση της Κολομβίας κατάσχεσε κατά τη διάρκεια της κατάσχεσης των περιουσιών του Εσκομπάρ.

Το ράντσο έχει πλέον μετατραπεί σε θεματικό πάρκο με πισίνες, νεροτσουλήθρες και ζωολογικό κήπο που φιλοξενεί διάφορα άλλα είδη.

Οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων στη χώρα έχουν αντιταχθεί σθεναρά στα σχέδια για την εξόντωση των ζώων.

Η Αντρέα Παντίγια, γερουσιαστής και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων που συνέβαλε στη σύνταξη νόμου κατά των ταυρομαχιών στην Κολομβία, χαρακτήρισε το σχέδιο για τη θανάτωση των ιπποπόταμων ως «σκληρή» απόφαση: «Πρόκειται για υγιή ζώα που είναι θύματα της αμέλειας των κρατικών φορέων».

Πηγή: Πρώτο Θέμα