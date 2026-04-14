Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι σκότωσε άλλους δυο ανθρώπους σε βομβαρδισμό ταχύπλοου υποτιθέμενων διακινητών ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 170 τον απολογισμό των νεκρών στην εκστρατεία που διεξάγει από τον Σεπτέμβριο.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του.

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά -- είχε χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από νωρίτερα πέρυσι.





Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ