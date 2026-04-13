Αφορμή να... διαφημίσει το νομοσχέδιό του που δεν φορολογεί τα φιλοδωρήματα βρήκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρήγγειλε το αγαπημένο του fast-food που του παραδόθηκε στην πόρτα του Οβάλ Γραφείου, στον Λευκό Οίκο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο Τραμπ να υποδέχεται μια κυρία που φορά μπλούζα συγκεκριμένης εταιρείας διανομής φαγητού, η οποία του παραδίδει δύο χάρτινες σασκούλες με την παραγγελία του.

«Θα θέλατε να κάνουμε μια μικρή συνέντευξη Τύπου μαζί, με αυτούς τους ανθρώπους; Αυτοί δεν είναι οι πιο ευγενικοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη διανομέα.

Η γυναίκα απάντησε: «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσετε, κύριε». Ο πρόεδρος συνέχισε αναφερόμενος στη φορολογική του πολιτική για τα φιλοδωρήματα, δηλώνοντας: «Η μη φορολόγηση των φιλοδωρημάτων είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι πολύ ξεχωριστό και αφορά πραγματικά ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Τραμπ της είπε επίσης ότι αποτελεί «μεγάλη τιμή» η γνωριμία τους και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι με ψηφίσατε». Η γυναίκα απάντησε ότι «ίσως» είχε ψηφίσει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο. Σε ερώτηση του προέδρου σχετικά με τη στήριξη των πολιτικών του για τη συμμετοχή τρανς αθλητών σε γυναικεία αθλήματα, η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει άποψη, σημειώνοντας: «Είμαι εδώ για το θέμα της φορολόγησης των φιλοδωρημάτων».

Φιλοδώρημα 100 δολάρια

Ο πρόεδρος έδωσε στη διανομέα χρηματικό ποσό ως φιλοδώρημα, με δημοσιογράφους να διακρίνουν τουλάχιστον ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων στο ποσό που της παρέδωσε. Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη περιστατικά εργαζομένων που έλαβαν μεγάλα φιλοδωρήματα, λέγοντας: «Είχαμε έναν άνθρωπο τις προάλλες που έλαβε 5.000 δολάρια. Ένας άλλος έλαβε 7.000 που δεν τα περίμενε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αυξημένα φιλοδωρήματα συνδέονται με το νομοθετικό του πακέτο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και φέρει την ονομασία «One Big Beautiful Bill Act», το οποίο προβλέπει φορολογικές ελαφρύνσεις για τα φιλοδωρήματα.

Παράλληλα, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι ανήρτησε εικόνα που τον παρουσίαζε ως τον Ιησού Χριστό, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα. «Ήμουν εγώ που την ανάρτησα και νόμιζα ότι με απεικόνιζε ως γιατρό, σε σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό, τον οποίο στηρίζουμε. Μόνο τα ψευδή μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να το παρουσιάσουν έτσι», δήλωσε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε: «Μόλις το άκουσα και αναρωτήθηκα πώς κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτερα. Και πράγματι κάνω τους ανθρώπους καλύτερους. Τους κάνω πολύ καλύτερους».

Πηγή: Πρωτο Θέμα