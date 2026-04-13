Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται, προκαλώντας αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών τέθηκε σε ισχύ από τις 17:00 ώρα Κύπρου όπως άλλωστε είχε προαναγγελθεί, μέσω της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), μετά την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM ανέφερε ότι τα πλοία στην αποκλεισμένη περιοχή θα υπόκεινται σε αναχαίτιση και κατάληψη.

Ο αμερικανικός στρατός θα επιβάλει αποκλεισμό στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ και θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

«Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social αναφέρει πως όποιο πλοίο πλησιάσει, θα χτυπηθεί.

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».