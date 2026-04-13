Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι οι περιορισμοί των ΗΠΑ σε πλοία σε διεθνή ύδατα είναι παράνομοι και «ισοδυναμούν με πειρατεία» δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εφαρμόσει αποφασιστικά έναν «μόνιμο μηχανισμό» για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ αψηφόντας τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του.

Πρόσθεσε ότι τα λιμάνια του Κόλπου πρέπει να είναι «προσβάσιμα σε όλους ή σε κανέναν», προειδοποιώντας ότι κανένα λιμάνι στον Κόλπο -ή στον Κόλπο του Ομάν- δεν θα παραμείνει ασφαλές εάν κινδυνέψουν τα ιρανικά λιμάνια.

«Παραβίαση της εκεχειρίας η μετακίνηση στρατιωτικών σκαφών προς το στενό»

Νωρίτερα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων κοντά στο Στενό του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ναυτικό του IRGC, στην τελευταία του δήλωση, αναφέρει ότι, «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς.

«Ωστόσο, οποιαδήποτε στρατιωτικά σκάφη σκοπεύουν να πλησιάσουν το Στενό του Ορμούζ με οποιοδήποτε πρόσχημα, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα αντιμετωπιστούν αυστηρά και σκληρά».

Πηγή: skai.gr