Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Τουρκίας διαψεύδει κατηγορηματικά αναφορές που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδίδουν στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη δήλωση ότι «οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ιράν ή του Λιβάνου θεωρείται επίθεση κατά της Τουρκίας».



Σε ανακοίνωσή του, το Dezenformasyonla Mücadele Merkezi κάνει λόγο για «εντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς», υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία, υπό την ηγεσία του Ερντογάν, διατηρεί σταθερά στάση υπέρ της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των συγκεκριμένων ισχυρισμών είναι να υπονομεύσουν τον ρόλο της Άγκυρας στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας, να την εμπλέξουν σε σενάρια κρίσης και να καλλιεργήσουν παραπλανητική εικόνα στη διεθνή κοινή γνώμη μέσω πολιτικής εκμετάλλευσης και παραπληροφόρησης.

Το Κέντρο καλεί το κοινό να αγνοεί «χειραγωγημένο περιεχόμενο, μαύρη προπαγάνδα και επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου» και να βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημες τοποθετήσεις, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα.





Claims circulating on certain social media platforms attributing the statement ‘We consider any attack against Iran or Lebanon as an attack on Türkiye’ to President Recep Tayyip Erdoğan are entirely unfounded.



The Republic of Türkiye, under the leadership of President Erdoğan,… pic.twitter.com/vHB1UfO8ig — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 12, 2026



.To άρυρο δημοσιεύτηκει από Ισραηλινά και Βρετανικά ΜΜΕ



