Ο Πέτερ Μάγιαρ είναι ο μεγάλος νικητής των πλέον κρίσιμων εκλογών της χρονιάς στην Ευρώπη, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της κάλπης στην Ουγγαρία, που έβαλαν τέλος στην 16ετή ηγεμονία του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν που μιλά αυτήν την ώρα παραδέχθηκε την ήττα του Findez και σημείωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών είναι «σαφές. Ο Όρμπαν δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Μάγιαρ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του.





Ο απερχόμενος πρωθυπουργός τόνισε ότι η ήττα είναι επώδυνη, ωστόσο διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τη χώρα και τον ουγγρικό λαό από τη θέση της αντιπολίτερυσης.

Με καταμετρημένο το 60,24% των ψήφων, το κόμμα Tisza του Μάγιαρ φαίνεται να κερδίζει 136 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, δηλαδή περισσότερες από τα 2/3 που απαιτούνται για να έχει πλειοψηφία, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται να λαμβάνει 56 έδρες, ενώ 7 έδρες λαμβάνει το κόμμα Mi Hazank.

Η προσέλευση στις κάλπες σημείωσε ρεκόρ, καθώς οι σημερινές εκλογές έχουν εξελιχθεί σε ενός είδους δημοψήφισμα για την ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνηση του Όρμπαν και σε γεωπολιτικό σημείο τριβής για την Ευρώπη, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, παρά το γεγονός ότι κάθε πολιτική πλευρά κατηγορούσε την άλλη για παρατυπίες και ότι σχεδιάζει να υποδαυλίσει τη βία, μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

Ο απερχόμενος υπουργός της κυβέρνησης Όρμπαν, Γκέργκελι Γκούλιας, και ο Μάγιαρ χαρακτήρισαν αμφότεροι την ψηφοφορία «γιορτή» της δημοκρατίας, ενώ Γκούλιας δήλωσε ότι το κόμμα του, Fidesz, θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά και θα σηματοδοτήσει την κατεύθυνση που θα πάρει το έθνος, δήλωσε σε εθνικό διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούγιοκ. Είπε ότι θα σεβαστεί τις πολιτικές παραδόσεις και θα ξεκινήσει συνομιλίες με τους ηγέτες των κομμάτων βάσει του εκλογικού αποτελέσματος και θα συγκαλέσει το επόμενο κοινοβούλιο εντός 30 ημερών, όπως ορίζει το Σύνταγμα.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, θα δώσει νομιμοποίηση στην κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί η Ουγγαρία την επόμενη περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σούγιοκ.

Πρόκειται για τις πιο καθοριστικές εκλογές από τη μετάβαση της Ουγγαρίας από τον κομμουνισμό. Ο Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, παρουσίασε την Κυριακή την αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση και ως την τελευταία ευκαιρία να αποτραπεί η διολίσθηση του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr



