Ένας άνδρας συνελήφθη αφού εισήλθε σε μη εξουσιοδοτημένη περιοχή αεροδρομίου της Ιρλανδίας και φέρεται να προκάλεσε ζημιές σε στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος, ηλικίας περίπου 40 ετών, συνελήφθη για φερόμενη πρόκληση εγκληματικής ζημιάς και παραμένει υπό κράτηση για το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο στο αεροδρόμιο Σάνον στην κομητεία Κλερ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα άτομο να σκαρφαλώνει σε ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε απομακρυσμένο διάδρομο τροχοδρόμησης.





Watch: Axe-Wielding Man Attacks U.S. C-130 Cargo Plane At Irish Airport | Tyler Durden, Zerohedge



Footage posted on X appears to show a deranged man hammering away on top of a U.S. Air Force C-130H Hercules parked at Shannon Airport on Ireland's west coast on Friday.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε σε δήλωση: «Το Σάββατο 11 Απριλίου 2026, ένας ενήλικας άνδρας εισήλθε σε μη εξουσιοδοτημένη περιοχή του αεροδρομίου Σάνον, στην κομητεία Κλερ.

Ένας ενήλικας άνδρας (ηλικίας περίπου 40 ετών) συνελήφθη από τους αστυνομικούς λίγο πριν τις 11:00 π.μ. για φερόμενη πρόκληση εγκληματικής ζημιάς και κρατείται επί του παρόντος βάσει του άρθρου 4 του νόμου περί Ποινικής Δικαιοσύνης του 1984 σε αστυνομικό τμήμα της περιφέρειας Κλερ/Τιπερέρι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

Εκτός από την αστυνομία, στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν αξιωματικοί της αστυνομίας του αεροδρομίου, η πυροσβεστική υπηρεσία και η υπηρεσία διάσωσης του αεροδρομίου Σάνον, καθώς και μέλη των αμυντικών δυνάμεων που είχαν υπηρεσία στο αεροδρόμιο.

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη προσωρινά μετά το συμβάν. Δύο αναχωρούσες πτήσεις καθυστέρησαν, ενώ ένα αεροσκάφος που έφτανε από τη Λούρδη της Γαλλίας τέθηκε σε κατάσταση αναμονής στον αέρα.

Εκπρόσωπος του Ομίλου Αεροδρομίου Σάνον δήλωσε ότι οι λειτουργίες συνεχίστηκαν λίγο μετά το περιστατικό.

«Το αεροδρόμιο ανέστειλε τη λειτουργία του περίπου στις 9:50 π.μ. και την επανέλαβε στις 10:15 π.μ.».



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Σύντομο το καθάρισμα του Ορμούζ-Πιστεύουμε θα βοηθήσουν και άλλες χώρες

Πηγή: skai.gr