Περισσότεροι από τους μισούς από τα 7,53 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Ουγγαρία είχαν ψηφίσει μέχρι στις 18:00 ώρα Κύπρου σήμερα, σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία είχε φθάσει το 74,23% στις 18:00 ώρα Κύπρου έναντι 62,92% την ίδια ώρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής.





Hungary is seeing strong turnout among voters in the country's parliamentary elections. Five parties or alliances are competing in the race. #HeadlineNews https://t.co/aq7tR2csdp — CGTN Radio (@CGTNRadio) April 12, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Πρώτο Θέμα