Λίγο μετά το ναυάγιο στις συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, και την αποχώρηση του Τζ. Ντ. Βανς από το Πακιστάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε σε αγώνα UFC στο Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ πήγε στο UFC 327 στο Μαϊάμι το βράδυ του Σαββάτου, κατά την πρώτη εμφάνιση του Προέδρου σε αθλητική εκδήλωση από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε στην αρένα μαζί με τον CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ, πέρασε από τους σχολιαστές Τζο Ρόγκαν και Ντάνιελ Κόρμιερ και αντάλλαξε κάποιες κουβέντες μαζί τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στεκόταν κοντά στις θέσεις ακριβώς πριν βγει ο Τραμπ, στη συνέχεια έσκυψε προς τον Τραμπ και άρχισε να ψιθυρίζει πολύ κοντά στον πρόεδρο, καλύπτοντας το στόμα του με τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο Τραμπ γύρισε, υψώνοντας τη γροθιά του προς όσους κάθονταν πίσω του, χαμογελώντας και χαιρετώντας, και μετά έδειξε μερικές φορές το πλήθος.

«Είσαι πολύ όμορφος» η ατάκα του Τραμπ στον Πάουλο Κόστα

Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια συνομιλία με τον Βραζιλιάνο μαχητή Πάουλο Κόστα ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό νοκ-άουτ στον τρίτο γύρο εναντίον του αήττητου Αζαμάτ Μουρζακάνοφ, αναδεικνύοντας τον εαυτό του ως διεκδικητή του τίτλου στην κατηγορία light-heavyweight.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και φάνηκε να συνομιλούν, ενώ οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές εκ των υστέρων. Ενα βίντεο αποκάλυψε ότι ο Κόστα ευχαρίστησε τον Τραμπ για «όσα κάνει». Και τα πράγματα έγιναν περίεργα όταν ο Τραμπ απάντησε: «Είσαι ένας όμορφος άντρας και ένας σπουδαίος μαχητής». Ο Κόστα συνέχισε να μιλάει στον Πρόεδρο, αλλά με τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα του ήταν δύσκολο να τον καταλάβει κανείς.

Paulo Costa jumps out of the cage after winning at #UFC327 in Miami to shake hands with President Trump…



Costa: “Thank you for doing what you’re doing, I needed to tell you this…”



Trump: “You’re too good looking to be a fighter and you are some fighter…” #UFC327 pic.twitter.com/bA0p61ADku — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) April 12, 2026

Προφανώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ άκουσε τον Κόστα να χρησιμοποιεί τη λέξη «μοντέλο» και του είπε χαριτολογώντας: «Θα μπορούσες να γίνεις μοντέλο, είσαι τόσο όμορφος. Είσαι πολύ όμορφος για να είσαι μαχητής, είσαι φοβερός μαχητής. Σ' ευχαριστώ, φίλε». Μετά την εκδήλωση, ο Κόστα ρωτήθηκε για τη συνάντηση και γέλασε, λέγοντας στα ΜΜΕ: «Ήταν τόσο αστείο, ευχαριστώ κ. Τραμπ. «Απλά του μίλησα χαριτολογώντας», πρόσθεσε.

