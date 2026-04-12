Αυξημένη εμφανίζεται η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 36 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 10 πλοία έχουν ήδη περάσει, ενώ άλλα 7 βρίσκονται καθ’ οδόν, ένδειξη σταδιακής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

According to data from MarineTraffic, there appears to have been an uptick in traffic through the Strait of Hormuz in the last 36 hours, with at least 10 ships transiting and 7 more in progress. pic.twitter.com/sQun5JFqdx — OSINTdefender (@sentdefender) April 12, 2026

Πηγή: ΕΡΤ