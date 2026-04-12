Αυξημένη εμφανίζεται η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες 36 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα της MarineTraffic.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 10 πλοία έχουν ήδη περάσει, ενώ άλλα 7 βρίσκονται καθ’ οδόν, ένδειξη σταδιακής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Πηγή: ΕΡΤ