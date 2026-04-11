Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε απόψε ότι η χώρα του «εξάλειψε» το πυρηνικό και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, με τα πλήγματα που εξαπέλυσε στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο Νετανιάχου, συνεχίζονταν στο Ισλαμαμπάντ οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

«Καταφέραμε να εξαλείψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα και να εξαλείψουμε το πυραυλικό πρόγραμμα» του Ιράν, είπε στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος εναντίον της Τεχεράνη αποδυνάμωσε την ιρανική ηγεσία και τους συμμάχους της στην περιοχή.

«Ήθελαν να μας στραγγαλίσουν και (τώρα) τους στραγγαλίζουμε εμείς. Μας απειλούσαν με αφανισμό και τώρα μάχονται για την επιβίωσή τους», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Νετανιάχου είπε ότι θέλει μια «πραγματική συνθήκη ειρήνης» που «θα κρατήσει για πολλές γενιές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters