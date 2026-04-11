Έντονη ανησυχία για περιστατικά καύσης σημαιών ΛΟΑΤΚΙ+ σε λαμπρατζιές εκφράζει η οργάνωση Accept - LGBTI Cyprus, κάνοντας λόγο για φαινόμενα που «δεν συνιστούν έθιμο αλλά εκπαίδευση στη βία και στον εκφασισμό της νεολαίας».

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η οργάνωση αναφέρεται σε περιστατικά από περιοχές της επαρχίας Λάρνακας, όπως η Βεργίνα και το Καλό Χωριό, όπου –όπως καταγγέλλεται– σε λαμπρατζιές αντί για το παραδοσιακό έθιμο του «Ιούδα» καίγονται σύμβολα που στοχοποιούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

«Δεν είναι αθώες πράξεις»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να εκληφθούν ως «παιδικές αταξίες», αλλά ως πράξεις που καλλιεργούν κουλτούρα μίσους με μακροπρόθεσμες συνέπειες στην κοινωνία.

Όπως επισημαίνεται, «πρόκειται για τους αυριανούς πολίτες – ψηφοφόρους, γονείς, επαγγελματίες – που θα διαμορφώσουν τις αξίες της κοινωνίας».

Η οργάνωση προειδοποιεί ότι η ανοχή ή η επιδοκιμασία τέτοιων φαινομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε ενίσχυση ρατσιστικών και αποκλειστικών αντιλήψεων στο μέλλον.

Κάλεσμα προς θεσμούς και Αρχές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ευθύνη θεσμών όπως η Εκκλησία, τα πολιτικά κόμματα, τα σωματεία και η Πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι «η σιωπή ισοδυναμεί με ανοχή».

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς την Αστυνομία Κύπρου για:

εφαρμογή της αντιρατσιστικής νομοθεσίας και των νόμων κατά της ρητορικής μίσους,

άμεση παρέμβαση για απομάκρυνση τέτοιων συμβόλων από λαμπρατζιές,

αποστολή εγκυκλίου προς τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς για πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

«Η αγάπη δεν είναι επιλεκτική»

Η ανακοίνωση καταλήγει με μήνυμα κατά του αποκλεισμού και υπέρ της κοινωνικής αποδοχής, τονίζοντας ότι η έννοια της αγάπης και της πίστης δεν μπορεί να συνυπάρχει με πρακτικές που στοχοποιούν ανθρώπους ή ομάδες.

Η Accept - LGBTI Cyprus καλεί τους πολίτες να μην παραμείνουν σιωπηλοί, αλλά να καταγράφουν και να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά, ζητώντας συντονισμένη δράση από όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να αποτραπεί η παγίωση αυτών των φαινομένων.