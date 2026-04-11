Υψηλόβαθμοι Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι ξεκίνησαν σήμερα διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, σε μια προσπάθεια να βάλουν τέλος στον πόλεμο των έξι εβδομάδων που προκάλεσε σφοδρές αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είναι σε εξέλιξη τριμερείς, άμεσες συνομιλίες – μια ρήξη σε σύγκριση με την πρόσφατη πρακτική, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνομιλούσαν μόνο μέσω μεσολαβητών, με τις αντιπροσωπείες τους να βρίσκονται σε ξεχωριστές αίθουσες.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι στο Πακιστάν βρίσκονται «πλήρεις ομάδες» Αμερικανών ειδικών στους τομείς που συζητούνται ενώ άλλοι εμπειρογνώμονες «στηρίζουν» τις συνομιλίες από την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελείται από τον αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς και τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim δεν διευκρίνισαν ούτε την ατζέντα, ούτε τη μορφή (έμμεσες ή άμεσες) των συνομιλιών.

Λίγο νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι συναντήθηκε το μεσημέρι μα τον Βανς ενώ είχε επίσης συνομιλίες, στο ξενοδοχείο Serena, με την ιρανική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Παρών στο Ισλαμαμπάντ είναι και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Χαιρετίζοντας «τη δέσμευση των δύο αντιπροσωπειών να κάνουν εποικοδομητικό διάλογο», ο Πακιστανός πρωθυπουργός «εξέφρασε την ελπίδα οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη».

Το χάσμα φαίνεται ότι παραμένει μεγάλο μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σε ζητήματα όπως είναι οι κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, ο Λίβανος –όπου το Ισράηλ συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ– και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα πρακτορεία Fars και Tasnim πάντως μετέδωσαν ότι επιτεύχθηκε «πρόοδος», καθώς οι ΗΠΑ δέχτηκαν να ξεπαγώσουν ιρανικά κεφάλαια, κάτι ωστόσο που διαψεύστηκε από την Ουάσινγκτον.

Το Πακιστάν έχει συγκροτήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα συμβάλουν στις συνομιλίες σε θέματα όπως είναι η ναυσιπλοΐας, τα πυρηνικά και άλλα, είπε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόσθεσε ότι το σημερινό «ραντεβού» παρακολουθείται στενά από άλλους παράγοντες που συνεισέφεραν στις διπλωματικές προσπάθειες, όπως είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κίνα, με τις οποίες το Πακιστάν συνεχίζει να συντονίζει τις ενέργειές του.

Στο Ιράν, όπου οι αρχές επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάποιοι κάτοικοι εξέφρασαν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. «Δεν θα έπρεπε να πάρουμε τον Τραμπ στα σοβαρά. Πρώτα θέλει να σβήσει από τον χάρτη έναν πολιτισμό και, δώδεκα ώρες μετά, εφαρμόζει κατάπαυση του πυρός που δεν βασίζεται πουθενά», συνόψισε ένας 30χρονος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη «δεν έχει κανένα χαρτί» στα χέρια της για να διαπραγματευτεί και ότι το Ορμούζ «θα ανοίξει αυτόματα» επειδή χωρίς τις διελεύσεις των πλοίων το Ιράν «δεν βγάζει χρήματα».

Δέκα νεκροί στον Λίβανο

Αφού τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, Τεχεράνη και Ουασινγκτον διαφωνούν για το θέμα του Λιβάνου, εάν δηλαδή θα περιληφθεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία ή όχι. Το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ.

Την Τετάρτη το Ισραήλ εξαπέλυσε στον Λίβανο τα φονικότερα πλήγματα μέχρι σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 357 ανθρώπους μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Σήμερα, από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ανέφερε ότι συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ θα διεξαχθούν την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, αν και η Χεζμπολάχ τις έχει ήδη απορρίψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP