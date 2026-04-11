Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να συμφώνησαν στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται «παγωμένα» σε τράπεζες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στο Κατάρ, σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η Τεχεράνη εκλαμβάνει την κίνηση αυτή ως «ένδειξη καλής θέλησης» και ως σημάδι ότι η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας πιο μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η ίδια πηγή υπογραμμίζει ότι η αποδέσμευση των κεφαλαίων συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενόψει μιας συνολικής συμφωνίας για την ειρήνη στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει δημόσια το ζήτημα αυτό.

Τα βασικά «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης

Με τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ να βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, μια σειρά από σύνθετα ζητήματα καθορίζουν την πορεία προς πιθανή συμφωνία.

Εκεχειρία στον Λίβανο:

Η Τεχεράνη ζητά να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όπου οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει χιλιάδες θύματα. Ωστόσο, ΗΠΑ και Ισραήλ δεν θεωρούν το μέτωπο αυτό μέρος της συμφωνίας.

Κυρώσεις και δεσμευμένα κεφάλαια:

Το Ιράν απαιτεί άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση των οικονομικών του πόρων. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται διατεθειμένη για ελάφρυνση, υπό την προϋπόθεση παραχωρήσεων σε πυρηνικό και πυραυλικό επίπεδο.

Στενά του Ορμούζ:

Η Τεχεράνη διεκδικεί αυξημένο έλεγχο και δικαίωμα επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς περιορισμούς.

Αποζημιώσεις πολέμου:

Η ιρανική πλευρά αναμένεται να θέσει θέμα αποζημιώσεων για τις καταστροφές του πολέμου, χωρίς μέχρι στιγμής επίσημη θέση από τις ΗΠΑ.

Πυραυλικό πρόγραμμα:

Ο περιορισμός των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων αποτελεί βασική απαίτηση ΗΠΑ και Ισραήλ, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι το θέμα «δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ:

Το Ιράν ζητά αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και δεσμεύσεις μη επίθεσης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δύσκολες, με βαθιές διαφωνίες, αλλά και υψηλό διακύβευμα για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΕΡΤ