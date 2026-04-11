Σε ένα ασυνήθιστο και φορτισμένο κλίμα για την περίοδο του Πάσχα, ολοκληρώθηκε η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στους Αγίους Τόπους, στην Ιερουσαλήμ, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της Ορθοδοξίας.

Η φετινή τελετή πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά της γεωπολιτικής έντασης που επικρατεί στην περιοχή από τα τέλη Φεβρουαρίου, επηρεάζοντας αισθητά την παρουσία των προσκυνητών και τη γενικότερη ατμόσφαιρα.

Αναμένεται στην Κύπρο το απόγευμα

Με τις δέουσες τιμές θα υποδεχθεί η Κύπρος το Άγιο Φως, το οποίο αναμένεται να φτάσει στο νησί στις 16:55 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Πτήση της Aegean με αριθμό 4990 αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος στις 11:30 το πρωί με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας όπου αναμενόταν να προσγειωθεί στη 13:10.

Το αεροσκάφος της Aegean τύπου airbus 320 αναμένεται να αναχωρήσει στις 14:10 από την Λάρνακα με προορισμό το Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Στο αεροσκάφος θα επιβιβαστούν τρεις ιερείς για να μεταφέρουν το Άγιο Φως στην Κύπρο.

Από το Τελ Αβίβ το αεροσκάφος της Aegean αναμένεται να αναχωρήσει στις 16:00 το απόγευμα και αναμένεται να φτάσει Κύπρο στις 16:55.

