Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε διά εκπροσώπου της την προοπτική έναρξης απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικών, Ανουάρ ελ Ανούνι, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι «αναμένουμε την ουσιαστική έναρξη των συνομιλιών και τα αποτελέσματά τους», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η διπλωματία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό».

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ απηύθυνε έκκληση για άμεση παύση των επιθέσεων στον Λίβανο, επισημαίνοντας το βαρύ τίμημα για τους αμάχους και τις υποδομές. «Απαιτούμε την άμεση παύση των επιθέσεων στον Λίβανο, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει βαρύ, βαρύ πλήγμα στους αμάχους και στις πολιτικές υποδομές. Είναι σαφές ότι όλα τα μέρη πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ελ Ανούνι.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις για έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών ως «θετική εξέλιξη», τονίζοντας ότι «η διπλωματία παραμένει η μόνη βιώσιμη πορεία προς τα εμπρός», ενώ κάλεσε όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν «σοβαρά και με καλή πίστη», σε ευθυγράμμιση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, των μη στρατιωτικών υποδομών, των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNIFIL, καθώς και του ανθρωπιστικού προσωπικού.

Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, ο Ανουάρ ελ Ανούνι επέκρινε την απόφαση του Ισραήλ για δημιουργία νέων οικισμών, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ θεωρεί τέτοιες ενέργειες «παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου». «Καταδικάζουμε τις μονομερείς ενέργειες του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις που τις χαρακτηρίζουν παράνομες», δήλωσε, καλώντας το Ισραήλ να ανακαλέσει τις σχετικές αποφάσεις και να διασφαλίσει την προστασία του παλαιστινιακού πληθυσμού στα κατεχόμενα εδάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενδέχεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, αρχικά σε επίπεδο πρεσβευτών, με βασικό στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν έχει εκφράσει προθυμία για συμμετοχή, αν και αξιωματούχοι στη Βηρυτό επιμένουν ότι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις αποτελεί η άμεση εκεχειρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ