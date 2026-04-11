Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 3 και 7 λεπτά τα ξημερώματα ώρα Kύπρου η επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών της αποστολής Artemis II της ΝΑΣΑ, που ταξίδεψε μέχρι την αθέατη πλευρά της Σελήνης στην πρώτη μετά από μισό αιώνα επανδρωμένη αποστολή. Οι τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στην ατμόσφαιρα από ύψος 400.000 ποδιών και με ταχύτητα 30 φορές την ταχύτητα του ήχου, μέσα στην πύρινη κάψουλα Orion που κατάφερε να προσθαλασσωθεί όρθια στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο.

Το κύριο αλεξίπτωτο του Orion άνοιξε και ακολούθησαν ακόμη δύο, από τα 11 που τοποθετήθηκαν για να επιβραδύνουν την ιλιγγιώδη επιστροφή.

Ακριβώς 9 μέρες, 1 ώρα, 31 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από την εκτόξευση, «όλοι αναστέναξαν με ανακούφιση μόλις άνοιξε η πλαϊνή πόρτα», είπε ο εκπρόσωπος της ΝΑΣΑ, η οποία και αιτιολόγησε την αναμονή μίας και μισής ώρας πριν βγουν οι αστροναύτες ως δυσκολία λόγω των ισχυρών ρευμάτων.

Ο κυβερνήτης Ριντ Γουάιζμαν αποχώρησε από το Orion,τελευταίος, αφού οι Αμερικανοί Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν, επιβιβάστηκαν σε φουσκωτή λέμβο . Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με δύο ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, για ιατρική παρακολούθηση μίας εβδομάδας.

Ειδικός επιβεβαίωσε ότι και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος είναι «πράσινα». «Πράσινο, σημαίνει ότι αισθάνονται υπέροχα,», είπε εκπρόσωπος της NASA.

Έκθεση σε θερμότητα ως και 2.760 βαθμούς Κελσίου

Η επανείσοδος, χαρακτηρίστηκε άκρως επικίνδυνη και οι ανησυχίες βασίζονται από την αποστολή Artemis I, μιας μη επανδρωμένης δοκιμαστικής πτήσης προς τη Σελήνη και επιστροφής το 2022, κατά την οποία η θερμική ασπίδα του Orion υπέστη διάβρωση αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες που φτάνουν περίπου το μισό της θερμοκρασίας της επιφάνειας του Ήλιου. Η NASA τροποποίησε την διαδρομή για την επανείσοδο της κάψουλας, αυξάνοντας την ταχύτητα αλλά και με πιο απότομη γωνία για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος έκθεσης σε θερμότητα ως και 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Ο Τραμπ με το βλέμμα στον Άρη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε τους αστροναύτες του διαστημοπλοίου «Άρτεμις»:

«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα του Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσγείωση ήταν τέλεια και, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος!», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social,προσθέτοντας: «Ανυπομονώ να σας δω όλους σύντομα στον Λευκό Οίκο. Επόμενο βήμα, ο Άρης».

Στις 6 Απριλίου, το διαστημόπλοιο έφτασε στη μέγιστη απόστασή του από τη Γη – 406.771 χιλιόμετρα -, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Apollo 13 κατά περισσότερα από 6.600 χιλιόμετρα. Η πρώτη φωτογραφία από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού, δόθηκε ήδη στη δημοσιότητα.

Ενόψει της αποστολής Artemis III του επόμενου έτους, οι αστροναύτες θα εξασκηθούν στην πρόσδεση της κάψουλάς τους με ένα ή δύο σεληνιακά σκάφη προσεδάφισης σε τροχιά γύρω από τη Γη. Το Artemis IV θα επιχειρήσει προσεδάφιση δύο αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης το 2028.

Πηγή: ΕΡΤ