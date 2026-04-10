Ο 35χρονος άστεγος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας κρίθηκε ψυχικά ανίκανος να παραστεί σε δίκη, με αποτέλεσμα η υπόθεση να «παγώνει», μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με ψυχιατρική έκθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Ντε Κάρλος Μπράουν Τζούνιορ δεν είναι σε θέση να κατανοήσει ή να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία. Η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει, έως ότου δικαστής αποφανθεί ότι η διανοητική του κατάσταση έχει αποκατασταθεί.

Η δολοφονία, που σημειώθηκε τον Αυγούστο του 2025, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, καθώς καταγράφηκε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Charlotte Area Transit System (CATS).

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο δράστης κάθεται πίσω από τη νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία, βγάζει μαχαίρι, κάνει μια σύντομη παύση και στη συνέχεια τη μαχαιρώνει επανειλημμένα. Δευτερόλεπτα αργότερα απομακρύνεται, αφήνοντάς την να καταρρεύσει αιμόφυρτη στο δάπεδο του βαγονιού.

Σε βάρος του δράστη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει και ομοσπονδιακή δίωξη για ανθρωποκτονία σε μέσο μαζικής μεταφοράς, αδίκημα για το οποίο οι εισαγγελείς ζητούν ακόμη και την επιβολή της θανατικής ποινής, εφόσον κριθεί ένοχος.

Σύμφωνα με την New York Times, παρά την εξέλιξη με την ψυχιατρική αξιολόγηση, η υπόθεση δεν κλείνει. Το επόμενο στάδιο προβλέπει διαδικασία «αποκατάστασης», κατά την οποία θα εξεταστεί αν μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία, ώστε να κριθεί ικανός να δικαστεί στο μέλλον.

Ο Μπράουν παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη για την κατηγορία του φόνου σε επίπεδο πολιτείας έχει προς το παρόν «παγώσει». Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για βίαια αδικήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη δικογραφία, ο 35χρονος έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια με σοβαρή ψυχική νόσο, μεταξύ των οποίων και σχιζοφρένεια. Μάλιστα, όπως προκύπτει, στο παρελθόν είχε απευθυνθεί επανειλημμένα σε νοσοκομεία και Αρχές, υποστηρίζοντας ότι το σώμα του «ελέγχεται» από εξωτερικές δυνάμεις, χωρίς όμως να λάβει σταθερή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η οικογένειά του είχε εκφράσει φόβους για την επικινδυνότητά του, θεωρώντας ότι δεν μπορούσε πλέον να ζει μαζί τους, με αποτέλεσμα να καταλήξει άστεγος. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του, δεν είχε κριθεί νομικά επικίνδυνος, ώστε να υποβληθεί σε υποχρεωτική νοσηλεία.

Ο δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές ήδη από το 2007, ενώ το 2014 είχε καταδικαστεί για ένοπλη ληστεία και κατοχή όπλου, εκτίοντας ποινή άνω των πέντε ετών. Η τελευταία του σύλληψη πριν από τη δολοφονία είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2025 για κατάχρηση της γραμμής έκτακτης ανάγκης.

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Κίεβο μαζί με την οικογένειά της, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον πόλεμο και να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Οι συγγενείς της επέλεξαν να την κηδέψουν στην Αμερική, καθώς -όπως δήλωσαν- «αγαπούσε τη χώρα που την υποδέχθηκε».

