Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» τη Μεγάλη Παρασκευή ότι τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ επανεφοδιάζονται με «τα καλύτερα πυρομαχικά», προειδοποιώντας πως ενδέχεται να επαναληφθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εφόσον αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ισλαμαμπάντ.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Air Force Two προς το Ισλαμαμπάντ, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο μια τελική συμφωνία ειρήνης, μετά την πρόσφατη εκεχειρία δύο εβδομάδων.

«Θα το μάθουμε σε περίπου 24 ώρες», ανέφερε ο Τραμπ, εκφράζοντας αμφιβολίες για την έκβαση των συνομιλιών. «Έχουμε ξεκινήσει μια νέα αρχή. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ… και αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην ιρανική πλευρά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν είναι αξιόπιστη, κατηγορώντας την πως παρουσιάζει αντικρουόμενες θέσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα και τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται, οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως η παράδοση περίπου 1.000 λιβρών εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και ο περιορισμός του πυραυλικού προγράμματος και της περιφερειακής επιρροής του Ιράν, με αντάλλαγμα την πιθανή άρση αμερικανικών κυρώσεων.

Οι διαβουλεύσεις αναμένεται να καθορίσουν το αν θα υπάρξει νέα συμφωνία ή περαιτέρω κλιμάκωση στην ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

