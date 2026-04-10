Νέο πάρκο που θα δοθεί το όνομα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα ανεγερθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Την ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος του Τομέα 4 του Βουκουρεστίου Ντάνιελ Μπαλούτα αναφέροντας στην ανάρτηση του ότι θα φτιαχθεί το πάρκο αυτό και θα δοθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τους εορτασμούς στις ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Στην ίδια ανάρτηση του στο Facebook ο δήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι του Τομέα 4 «μπορούν να γίνουν μέρος μιας παγκόσμιας ιστορίας, φιλίας και σεβασμού μεταξύ των εθνών».

«Φέτος, όταν οι ΗΠΑ γιορτάζουν 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας, τη στιγμή που σηματοδότησε τη γέννηση του αμερικανικού έθνους, θα μπορέσουμε επίσης να το γιορτάσουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το νέο πάρκο, το οποίο χτίζουμε κοντά στο πάρκο Τούντορ Αργκέζι θα τιμα αυτή τη σημαντική στιγμή και θα φέρει το όνομα του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, ως σύμβολο φιλίας και κοινών αξιών που μας ενώνουν» τόνισε ο δήμαρχος.

Aνέφερε επίσης ότι πρόσφατα συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Πάολο Ζαμπόλι, ειδικού απεσταλμένου για παγκόσμιες συνεργασίες και του Ντάριλ Νίρεμπεργκ, νέου πρέσβη των ΗΠΑ στη Ρουμανία.