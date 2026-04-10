Κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό του Πάσχα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 4 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου και θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής του Πάσχα, ανακοίνωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι η χώρα του θα την τηρήσει.

«Ενόψει του εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός από τις 16:00 της 11ης Απριλίου μέχρι το τέλος της 12ης Απριλίου», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου που δημοσιοποιήθηκε πριν τα μεσάνυχτα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει εκεχειρία το διήμερο αυτό.

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα. Είχαμε προτείνει κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα φέτος και θα ενεργήσουμε αναλόγως. Ο κόσμος χρειάζεται να γιορτάσει το Πάσχα χωρίς απειλές και να υπάρξει αληθινή πρόοδος προς την ειρήνη και η Ρωσία έχει την ευκαιρία να μην ξαναρχίσει τις επιδρομές και μετά το Πάσχα», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.

Στο μεταξύ, σήμερα η περιφερειακή διοίκησηστην περιφέρεια Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Telegram ότι ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων.

«Στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», διευκρίνισε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νικόπολη –δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ