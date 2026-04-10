Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, χαρακτήρισε το Ισραήλ «κακό και κατάρα για την ανθρωπότητα» σε ανάρτησή του στo X, κατηγορώντας το ότι διαπράττει «γενοκτονία» στον Λίβανο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ασίφ:

«Το Ισραήλ είναι κακό και μια κατάρα για την ανθρωπότητα. Ενώ διεξάγονται ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ (σ.σ. οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο), στον Λίβανο διαπράττεται γενοκτονία. Αθώοι πολίτες σκοτώνονται από το Ισραήλ, πρώτα στη Γάζα, μετά στο Ιράν και τώρα στον Λίβανο. Η αιματοχυσία συνεχίζεται αμείωτη. Ελπίζω και προσεύχομαι οι άνθρωποι που δημιούργησαν αυτό το καρκινικό κράτος σε παλαιστινιακό έδαφος για να ξεφορτωθούν τους Ευρωπαίους Εβραίους να καούν στην κόλαση».

Σκληρή απάντηση από το Ισραήλ

Σε σκληρή απάντηση προχώρησε από τη μεριά του το Ισραήλ, με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να σημειώνει: «Η έκκληση του υπουργού Άμυνας του Πακιστάν για την εξόντωση του Ισραήλ είναι εξωφρενική. Δεν πρόκειται για δήλωση που μπορεί να γίνει ανεκτή από οποιαδήποτε κυβέρνηση, πόσο μάλλον από μια κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι είναι ουδέτερος μεσολαβητής για την ειρήνη».

