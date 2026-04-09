Ενημέρωση προς πρέσβεις ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός πραγματοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικής ανάρτησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή του υπουργείου, Γιακόβ Λίβνε, και του επικεφαλής του Πρωτοκόλλου Γκιλ Χάσκελ.

Όπως αναφέρεται, οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, γεγονός που επιτρέπει τη διεξαγωγή της Τελετής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως με ασφάλεια το Μεγάλο Σάββατο.

Η αναρτήσεις της Ισραηλινής πρεσβείας στην Αθήνα και του Ισραηλινού ΥΠΕΞ



«Ενημέρωση σήμερα στο ισραηλινό ΥΠΕΞ για Πρέσβεις ενόψει της Τελετής του Αγίου Φωτός, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διπλωματίας Γιακόβ Λίβνε και του Επικεφαλής Πρωτοκόλλου Γκιλ Χάσκελ. Τώρα που οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων προς την Ιερουσαλήμ έχουν σταματήσει, η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια αυτό το Μεγάλο Σάββατο.

Καλό Πάσχα».





Πηγή: Πρώτο Θέμα