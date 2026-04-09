Αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσουν διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες, στο Καράκας, ζητώντας αυξήσεις μισθών, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Πάμε στο Μιραφλόρες», «Φοβούνται που οι πολίτες θα φτάσουν στο Μιραφλόρες», φώναζαν ορισμένοι διαδηλωτές στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας που προσπάθησαν να τους εμποδίσουν.

Χθες Τετάρτη, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας υποσχέθηκε συνετή αύξηση των μισθών, οι οποίοι έχουν πληγεί από χρόνια πληθωρισμού και την κατάρρευση της οικονομίας την τελευταία δεκαετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP