Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έδωσαν σήμερα εντολή σε κατοίκους αρκετών συνοικιών στη νότια Βηρυτό να εγκαταλείψουν την περιοχή, προειδοποιώντας για περαιτέρω πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, ύστερα από το χθεσινό πολύνεκρο μπαράζ βομβαρδισμών στο Λίβανο.

Για πρώτη φορά, αυτή η εντολή εκκένωσης – η οποία περιλαμβάνει περιοχές πέρα από τα νότια προάστια της Βηρυτού – αφορά μια πυκνοκατοικημένη εργατική συνοικία κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο μοναδικό αεροδρόμιο της χώρας. Η προειδοποίηση αναφέρει επίσης τον δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νοτίων προαστίων της Βηρυτού… Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του και πλήττει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλα τα νότια προάστια», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την προειδοποίηση.

Η νέα εντολή εκκένωσης εκδόθηκε την επομένη του πολύνεκρου μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, το οποίο ήταν το σφοδρότερο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ο απολογισμός των χθεσινών ισραηλινών επιθέσεων ανέρχεται σε περισσότερους από 200 νεκρούς, οι περισσότεροι εξ αυτών άμαχοι, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο του Λιβάνου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBN που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα Αμάλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ, του οποίου τα γραφεία βρίσκονται στην περιοχή που αφορά η προειδοποίηση, ανακοίνωσε ότι ανέστειλε το πρόγραμμά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP