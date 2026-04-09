Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ συνεχάρη σήμερα τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ επειδή διευκόλυνε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντάς τον για την πλήρη στήριξη της Βιέννης στην εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Στόκερ πρόσθεσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και κάλεσε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν πλήρως της συμφωνία και να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας είχε καλέσει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους στον Λίβανο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να προστατευθούν οι Αυστριακοί κυανόκρανοι, μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ (UNIFIL) στη χώρα αυτήν. Η Αυστρία μετέχει με 160 στρατιώτες σε αυτήν την ειρηνευτική δύναμη που αποτελείται από 7.500 μέλη. Οι Αυστριακοί είναι ενταγμένοι σε μια μονάδα που ασχολείται με μεταφορές αγαθών και προσωπικού, επισκευές οχημάτων, ανεφοδιασμό με καύσιμα και πυρόσβεση.

Τα τελευταία χρόνια η Αυστρία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιστότερους πολιτικούς υποστηρικτές του Ισραήλ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στον Λίβανο» ανέφερε το υπουργείο, απαντώντας σε ερώτηση του πρακτορείου Reuters. Πρόσθεσε ότι ανησυχεί σοβαρά για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και «την ανθρωπιστική καταστροφή, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους».

«Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η προστασία του άμαχου πληθυσμού και της αυστριακής μονάδας της UNIFIL», υπογράμμισε. Αντί πάντως να ζητήσει να επεκταθεί και στον Λίβανο η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σημείωσε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να τεθεί ξανά σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters