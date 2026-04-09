Σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποδίδει στην Άγκυρα ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανεττίν Ντουράν, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνέβαλε ουσιαστικά στην επίτευξη δίμηνης, όπως αναφέρθηκε, εκεχειρίας διάρκειας δύο εβδομάδων.

Σε δηλώσεις του, ο Ντουράν τόνισε ότι η Τουρκία κινητοποίησε «όλα τα μέσα της διπλωματίας» από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή της κρίσης σε ευρύτερη πολεμική σύγκρουση, κάνοντας λόγο για «εκτεταμένη διπλωματική κινητοποίηση». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης και των ιστορικών της δεσμών, η χώρα αποτελεί «σημαντικό παράγοντα» στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Άγκυρα δεν περιορίζεται μόνο στην εσωτερική της ασφάλεια, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας, προβάλλοντας την Τουρκία ως δύναμη με παγκόσμια ευθύνη.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο της Τουρκίας στο NATO, με τον Ντουράν να τονίζει ότι πρόκειται για έναν από τους πλέον στρατηγικούς εταίρους της Συμμαχίας, με σημαντικές δυνατότητες συνεισφοράς. Όπως ανέφερε, το ΝΑΤΟ παραμένει καθοριστικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών ασφάλειας της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Yaşar Güler, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα τη στρατηγική τοποθέτηση της Συμμαχίας, επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας εντός του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον Ντουράν, τα μηνύματα από τις ΗΠΑ περί ενδεχόμενης αποστασιοποίησης από τη Συμμαχία έχουν ήδη οδηγήσει ευρωπαϊκές χώρες στην κατεύθυνση ενίσχυσης των αμυντικών τους δυνατοτήτων.



