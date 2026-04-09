Στο επίκεντρο έντονης συζήτησης βρίσκεται η φερόμενη μυστική τεχνολογία «Ghost Murmur», την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να αξιοποίησε η CIA για τον εντοπισμό Αμερικανού πιλότου που καταρρίφθηκε στο Ιράν. Το σύστημα περιγράφεται ως τεχνολογία «κβαντικής μαγνητομετρίας» μεγάλης εμβέλειας, ικανή να ανιχνεύει το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα του ανθρώπινου καρδιακού παλμού και, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να το διαχωρίζει από τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το «Ghost Murmur» μπορεί να εντοπίσει ανθρώπους ακόμη και σε τεράστιες αποστάσεις, με αξιωματούχους να το παρομοιάζουν με την αναζήτηση «μιας βελόνας στα άχυρα». Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και ο διευθυντής της CIA John Ratcliffe άφησαν αιχμές για προηγμένη τεχνολογία που συνέβαλε στον εντοπισμό πιλότου σε ορεινή περιοχή του Ιράν.





Ωστόσο, σύμφωνα με το Scientific American επιστήμονες εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των ισχυρισμών. Αν και η κβαντική μαγνητομετρία αποτελεί υπαρκτό και ιδιαίτερα ακριβές πεδίο, χρησιμοποιείται κυρίως σε εξαιρετικά ελεγχόμενα εργαστηριακά περιβάλλοντα και σε πολύ μικρές αποστάσεις – της τάξης λίγων εκατοστών από το ανθρώπινο σώμα. Η μαγνητική υπογραφή της καρδιάς είναι εξαιρετικά ασθενής και μειώνεται δραματικά όσο αυξάνεται η απόσταση, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την ανίχνευσή της σε αποστάσεις χιλιομέτρων.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και με την υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, η ανίχνευση ενός τέτοιου σήματος μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο φυσικούς και τεχνητούς «θορύβους», όπως το γήινο μαγνητικό πεδίο ή άλλες βιολογικές πηγές, θα ήταν τεχνολογικά ανέφικτη με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. Όπως τονίζουν, η τεχνολογία που περιγράφεται θα αποτελούσε «επανάσταση» και όχι απλώς εξέλιξη της υπάρχουσας γνώσης.