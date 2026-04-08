Μήνυμα προειδοποίησης προς όλα τα πλοία που κινούνται στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν μετέδωσαν οι Αρχές του Ιράν, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ναυτιλιακής μεσιτικής εταιρείας SSY στο BBC.

Στο μήνυμα, που αποδίδεται σε Σταθμό Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέρεται ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και ότι απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς της Επανάστασης πριν από οποιαδήποτε διέλευση.

«Προσοχή, όλα τα πλοία στον Περσικό Κόλπο και στη Θάλασσα του Ομάν. Εδώ Σταθμός Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κλειστή και απαιτείται άδεια από τους Φρουρούς πριν από τη διέλευση. Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στη θάλασσα θα αποτελέσει στόχο και θα καταστραφεί», αναφέρει το μήνυμα.

Το μήνυμα μεταδόθηκε από συχνότητα για ειδοποιήσεις προς τους διεθνείς ναυτιλλομένους.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μη πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, το Ιράν ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα γίνουν στο Πακιστάν την Παρασκευή αν δεν υπάρξει εκεχειρία και στον Λίβανο, αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ, αλλά και ο Λευκός Οίκος, δεν θεωρούν ότι η εκεχειρία των δύο εβδομάδων στο Ιράν καλύπτει και τον Λίβανο.

Τραμπ: Διακινούνται συμφωνίες και κατάλογοι που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα

Άτομα που δεν έχουν σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν διακινούν συμφωνίες και καταλόγους που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, καταγγέλλει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πραγματικό περιεχόμενο θα συμφωνηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Στην ανάρτησή του, που φαίνεται πιο πάνω, ο Τραμπ γράφει: «Πολλές συμφωνίες, κατάλογοι και επιστολές αποστέλλονται από άτομα που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν· σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για απόλυτους απατεώνες, τσαρλατάνους και ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ. Θα αποκαλυφθούν γρήγορα μόλις ολοκληρωθεί η ομοσπονδιακή μας έρευνα. Υπάρχει μόνο μία ομάδα σημαντικών «ΣΗΜΕΙΩΝ» που είναι αποδεκτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα τα συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τα ΣΗΜΕΙΑ που αποτελούν τη βάση επί της οποίας συμφωνήσαμε για ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ. Είναι κάτι που είναι λογικό και μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί. Μοιάζει πολύ με τις ψευδείς ειδήσεις του CNN χθες το βράδυ, που έκαναν πρώτο θέμα μια «πηγή» που δεν είχε καμία εξουσία ή αρμοδιότητα να γράψει μια επιστολή που διεκδικούσε μεγάλη εξουσία. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου σε συνέντευξή του στο PBS News.

Αναφέροντας ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, ο Τραμπ δήλωσε: «Το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία εξαιτίας της Χεζμπολάχ. Αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν αποτελεί πρόβλημα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αποτελούν «μια ξεχωριστή σύγκρουση».

Πηγή: Πρώτο Θέμα